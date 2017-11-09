В Киеве прорвало трубу с горячей водой

"ЧП в Киеве на ул. Эспланадной. Порыв трубы гарячей воды. Всю улицу заполонил пар," - говорится в сообщении.

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Напомним, 12 октября на проспекте Лобановского прорвало трубы горячего водоснабжения. В результате часть проспекта залило водой из канализационного люка.