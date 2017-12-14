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У Києві презентували Книгу рекордів України-2018

У Києві презентували Книгу рекордів України-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У НСК "Олімпійський" презентували Книгу рекордів Національного реєстру рекордів України-2018. Про це повідомляє кореспондент УНН.

На заході були присутні кілька сотень людей, зокрема майже всі рекордсмени, представлені в книзі. Усіх рекордсменів урочисто запрошували на сцену та нагородили особистими примірниками Книги рекордів. Після цього вони залишили свій підпис на прапорі України.

У книзі представлені різноманітні категорії, зокрема "Міжнародні рекорди", "Спорт", "Мистецтво", "Космос", "Люди" та інші. Також є кілька категорій щодо рекордів у різних містах України - Одесі, Дніпрі, Харкові, Ніжині тощо.

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Зазначимо, декілька рекордів були поставлені просто під час заходу. Зокрема, білорус Кирил Шимко поставив рекорд з найбільшої кількості задутих свічок - з другої спроби йому вдалося задути 42 свічки. А українка Ольга Лящук встановила рекорд з найбільшої кількості підходів станової тяги з 90-кілограмовою Книгою рекордів з бетону. Вона зробила 17 підходів за хвилину. Їхні рекорди увійдуть вже в наступне видання книги - 2019 року.

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