В Киеве презентовали Книгу рекордов Украины-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В НСК "Олимпийский" презентовали Книгу рекордов Национального реестра рекордов Украины-2018. Об этом сообщает корреспондент УНН.
На мероприятии присутствовали несколько сотен людей, в том числе почти все рекордсмены, представленные в книге. Всех рекордсменов торжественно приглашали на сцену и наградили личными экземплярами Книги рекордов. После этого они оставили свою подпись на флаге Украины.
В книге представлены разнообразные категории, в частности "Международные рекорды", "Спорт", "Искусство", "Космос", "Люди" и другие. Также есть несколько категорий по рекордов в различных городах Украины - Одессе, Днепре, Харькове, Нежине и тому подобное.
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Отметим, несколько рекордов были поставлены прямо во время мероприятия. В частности, белорус Кирилл Шимко поставил рекорд по наибольшему количеству задувания свеч - со второй попытки ему удалось задуть 42 свечи. А украинка Ольга Лящук установила рекорд по наибольшему количеству подходов становой тяги с 90-килограммовой Книгой рекордов из бетона. Она сделала 17 подходов в минуту. Их рекорды войдут уже в следующее издание книги - 2019 года.