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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 32820 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 17618 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102460 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104295 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119639 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104072 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106367 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Киеве презентовали Книгу рекордов Украины-2018

В Киеве презентовали Книгу рекордов Украины-2018

Киев  •  УНН

 • 37735 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В НСК "Олимпийский" презентовали Книгу рекордов Национального реестра рекордов Украины-2018. Об этом сообщает корреспондент УНН.

На мероприятии присутствовали несколько сотен людей, в том числе почти все рекордсмены, представленные в книге. Всех рекордсменов торжественно приглашали на сцену и наградили личными экземплярами Книги рекордов. После этого они оставили свою подпись на флаге Украины.

В книге представлены разнообразные категории, в частности "Международные рекорды", "Спорт", "Искусство", "Космос", "Люди" и другие. Также есть несколько категорий по рекордов в различных городах Украины - Одессе, Днепре, Харькове, Нежине и тому подобное.

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Отметим, несколько рекордов были поставлены прямо во время мероприятия. В частности, белорус Кирилл Шимко поставил рекорд по наибольшему количеству задувания свеч - со второй попытки ему удалось задуть 42 свечи. А украинка Ольга Лящук установила рекорд по наибольшему количеству подходов становой тяги с 90-килограммовой Книгой рекордов из бетона. Она сделала 17 подходов в минуту. Их рекорды войдут уже в следующее издание книги - 2019 года.

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