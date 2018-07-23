У Києві поляк зарізав чоловіка і поранив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Столичні правоохоронці затримали громадянина Польщі, який вбив чоловіка та ножем поранив жінку. Про це повідомила прес-служба Національної поліції України у м.Києві, передає УНН.
“Підозрюваний — громадянин Польщі, 1989 року народження. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 ст. 115 (Замах на вбивство), ст. 115 (Умисне вбивство) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку) Кримінального кодексу України”, — зазначається у повідомленні.
У понеділок, 23 липня, вночі поліція отримала повідомлення, що у Деснянському районі на вулиці Гната Хоткевича виявлено мертвого чоловіка з множинними ножовими пораненнями. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з камер спостереження, які встановлені у Києві в рамках програми “Безпечна столиця”, отримала прикмети чоловіка, причетного до злочину.
Невдовзі наряд поліції біля будинку на вулиці Двінській побачив, як невідомий б’є ножем жінку. Потерпілій викликали “швидку”, а поліцейські почали затримувати нападника, схожого на чоловіка, якого зафіксували відеокамери на вулиці Гната Хоткевича.
У результаті зловмисник кинувся із ножем на працівників поліції, а тому старший наряду застосував табельну зброю. Правопорушник отримав поранення ноги та був госпіталізований до лікарні. Як з’ясували правоохоронці, підозрюваний має громадянство Республіки Польща.
Слідчі дії щодо нього тривають.
Раніше у Києві за вбивство немовляти на Троєщині засудили іноземця.