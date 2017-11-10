У Києві покажуть короткометражки про дослідження в Антарктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У вівторок, 14 листопада, МОН спільно з Посольством Франції в Україні та Французьким культурним центром влаштовують вечір короткометражного кіно про Антарктику, передає УНН із посиланням на прес-службу МОН.
Як повідомили у прес-службі, глядачам покажуть три науково-популярних фільми, присвячених дослідженням крижаного континенту Україною та Францією.
Після перегляду присутні зможуть поспілкуватися з вченими-учасниками антарктичних експедиції з обох країн, авторами фільмів, а також долучитися до дискусії «Розширюючи франко-українські наукові горизонти в Антарктиці».
Початок: о 19.00
Місце проведення: Медіатека Французького інституту в Україні (м. Київ, вул. Гончара, 84).
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Участь у заході, зокрема, візьмуть Дмитро Чеберкус, представник Уряду України при Секретаріаті Договору про Антарктику, Ів Френо, директор французького полярного інституту Поль-Еміль Віктор, Іван Парнікоза, український біолог, учасник антарктичних експедицій.
Нагадуємо, що 1 квітня 2017 року до Антарктиди вирушила 22-га Українська антарктична експедиція, а наприкінці квітня в МОН пройшла урочиста зустріч 21-ї експедиції – її учасники вивчали озонову діру, міграцію пінгвінів, вплив тривалого перебування в погодних умовах Антарктики на організм людини тощо.