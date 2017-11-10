В Киеве покажут короткометражки об исследованиях в Антарктике
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во вторник, 14 ноября, МОН совместно с Посольством Франции в Украине и Французским культурным центром устраивают вечер короткометражного кино об Антарктике, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Как сообщили в пресс-службе, зрителям покажут три научно-популярных фильма, посвященных исследованиям ледяного континента Украиной и Францией.
После просмотра присутствующие смогут пообщаться с учеными-участниками антарктических экспедиций из обеих стран, авторами фильмов, а также принять участие в дискуссии “Расширяя франко-украинские научные горизонты в Антарктике”.
Начало в 19.00.
Место проведения: Библиотека Французского института в Украине (г. Киев, ул. Гончара, 84).
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Участие в мероприятии, в частности, примут Дмитрий Чеберкус, представитель правительства Украины при Секретариате Договора об Антарктике, Ив Френо, директор французского полярного института Поль-Эмиль Виктор, Иван Парникоза, украинский биолог, участник антарктических экспедиций.
Напоминаем, что 1 апреля 2017 года на Антарктиду отправилась 22-я украинская антарктическая экспедиция, а в конце апреля в МОН прошла торжественная встреча 21-й экспедиции — ее участники изучали озоновую дыру, миграцию пингвинов, влияние длительного пребывания в погодных условиях Антарктики на организм человека.