В Киеве покажут короткометражки об исследованиях в Антарктике

Как сообщили в пресс-службе, зрителям покажут три научно-популярных фильма, посвященных исследованиям ледяного континента Украиной и Францией.

После просмотра присутствующие смогут пообщаться с учеными-участниками антарктических экспедиций из обеих стран, авторами фильмов, а также принять участие в дискуссии “Расширяя франко-украинские научные горизонты в Антарктике”.

Начало в 19.00.

Место проведения: Библиотека Французского института в Украине (г. Киев, ул. Гончара, 84).

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Участие в мероприятии, в частности, примут Дмитрий Чеберкус, представитель правительства Украины при Секретариате Договора об Антарктике, Ив Френо, директор французского полярного института Поль-Эмиль Виктор, Иван Парникоза, украинский биолог, участник антарктических экспедиций.

Напоминаем, что 1 апреля 2017 года на Антарктиду отправилась 22-я украинская антарктическая экспедиция, а в конце апреля в МОН прошла торжественная встреча 21-й экспедиции — ее участники изучали озоновую дыру, миграцию пингвинов, влияние длительного пребывания в погодных условиях Антарктики на организм человека.