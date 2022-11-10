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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Вистояв після ракетного удару: показали, як у Києві відновлюють скляний міст

Вистояв після ракетного удару: показали, як у Києві відновлюють скляний міст

Київ • УНН

 • 509217 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві тривають відновлювальні роботи на скляному пішохідно-велосипедному мосту, який місяць тому було пошкоджено від вибуху російської ракети. Про це в Telegram повідомив мера столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети", – написав Кличко.

Деталі

За словами мера, із 16 елементів підлогового скла замінили вже 14. Також ремонтують освітлення перил.

Нагадаємо

10 жовтня російська ракета вдарила поблизу пішохідно-велосипедного мосту в Києві. Його тимчасово закрили для відвідувачів.

Українські Національні Новини

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