Вистояв після ракетного удару: показали, як у Києві відновлюють скляний міст

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"Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети", – написав Кличко.



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За словами мера, із 16 елементів підлогового скла замінили вже 14. Також ремонтують освітлення перил.

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