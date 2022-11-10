Выстоял после ракетного удара: показали, как в Киеве восстанавливают стеклянный мост
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве продолжаются восстановительные работы на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту, который месяц назад был поврежден из-за взрыва российской ракеты. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Цитата
"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты", – написал Кличко.
Детали
По словам мэра, из 16 элементов напольного стекла заменили уже 14. Также ремонтируют освещение перил.
Напомним
10 октября российская ракета ударила возле пешеходно-велосипедного моста в Киеве. Его временно закрыли для посетителей.