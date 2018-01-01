У Києві почалася смолоскипна хода до дня народження С.Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві розпочалася смолоскипна хода з нагоди 109-ї річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери, передає кореспондент УНН. . Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.
Активісти зібралися у парку ім. Тараса Шевченка, запалили смолоскипи і рушили до Майдану Незалежності, де має відбутися віче. Хода пройде по вул. Володимирській, через бульвар Тараса Шевченка та Хрещатик.
Марші націоналістів зі смолоскипами також пройдуть у Львові, Сумах, Харкові, Тернополі, Дніпрі, Рівному, Херсоні, Кривому Розі та Мелітополі.
Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні заплановано 54 масових заходів з нагоди з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження Степана Бандери, правопорядок на яких забезпечуватимуть близько 2 тис. правоохоронців.