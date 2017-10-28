У Києві підстрелили чоловіка в ресторані

"Сталася стрілянина в одному з ресторанів. Є один постраждалий чоловік, він вижив," - повідомив Ю.Зозуля.

За його словами, інші обставини події наразі з'ясовуються.

Як повідомляв УНН, на одеському пляжі "Ланжерон" підстрелили дитину.