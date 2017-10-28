У Києві підстрелили чоловіка в ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві сталася стрілянина в одному із ресторанів міста неподалік від станції метро Печерська, постраждала одна людина. Про це у коментарі УНН повідомив керівник патрульної поліції Києва Юрій Зозуля.
"Сталася стрілянина в одному з ресторанів. Є один постраждалий чоловік, він вижив," - повідомив Ю.Зозуля.
За його словами, інші обставини події наразі з'ясовуються.
Як повідомляв УНН, на одеському пляжі "Ланжерон" підстрелили дитину.