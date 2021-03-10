У Києві підскочила захворюваність на COVID-19 за добу, ще 17 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У столиці виявили за минулу добу 644 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, проти 200 напередодні. Померли за добу 17 людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата:
"Ще 644 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 143 161). Ще 17 летальних випадків від вірусу (загалом 2809)", - написав мер Києва.
Деталі
Зі слів Кличка, за добу у столиці, зокрема, захворіли:
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- 330 жінок віком від 18 до 90 років
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- 265 чоловіків віком від 18 до 94 років
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- 21 дівчинка від 1 до 17 років та 28 хлопчиків від 1 до 17 років
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За добу 60 госпіталізованих пацієнтів. Ще 356 подолали коронавірус (загалом 96 686).
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (116), Оболонському (85) та в Дарницькому (79)", - додав мер столиці.
За даними з карти РНБО, у столиці хворіють наразі 43 666 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 271 особу.
Доповнення
В Україні на ранок 10 березня зафіксовано вже 1,416 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало при цьому - 1,2 млн осіб, летальних випадків – 27 423.
Добовий приріст нових випадків захворювання, за 9 березня, - майже 6,4 тисячі, подвоєння кількості випадків у порівнянні з днем раніше. При цьому кількість госпіталізованих за добу - 1,9 тисячі.
Хворіють наразі 184 099 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 471 особу.