В Киеве подскочила заболеваемость COVID-19 за сутки, еще 17 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В столице обнаружили за минувшие сутки 644 больных коронавирусной болезнью COVID-19 по сравнению с 200 накануне. Умерли за сутки 17 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
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"Еще 644 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 143 161). Еще 17 летальных случаев от вируса (всего 2809)", - написал мэр Киева.
Детали
По словам Кличко, за сутки в столице, в частности, заболели:
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- 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
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- 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет
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- 21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет
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За сутки 60 госпитализированных пациентов. Еще 356 преодолели коронавирус (всего 96 686).
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79)", - добавил мэр столицы.
По данным с карты СНБО, в столице болеют сейчас 43 666 человек, за сутки количество активных больных выросло на 271 человека.
Дополнение
В Украине на утро 10 марта зафиксировано уже 1,416 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели при этом - 1,2 млн человек, летальных случаев - 27 423.
Суточный прирост новых случаев заболевания, за 9 марта - почти 6,4 тысячи, удвоение количества случаев по сравнению с днем ранее. При этом количество госпитализированных за сутки - 1,9 тысячи.
Болеют на сегодня 184 099 человек, за сутки количество активных больных выросло на 471 человека.