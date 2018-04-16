У Києві під ногами учасників масової бійки вибухнула граната
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У столичному парку Кіото в Деснянському районі біля метро “Лісова” під час масової бійки п’яний учасник АТО кинув людям під ноги гранату. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
“На лінію 102 надійшов виклик про те, що в парку Кіото в Деснянському районі пролунав вибух. Попередньо встановлено, що в парку відпочивала компанія молодиків. Між ними і перехожим виник конфлікт, у результаті чого один із них кинув під ноги предмет, схожий на гранату. Від вибуху постраждав сам зловмисник — 34-річний житель Чернігівської області та 21-річний житель Броварів: їх із осколковими пораненнями доставили в лікарню”, — йдеться у повідомленні.
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Вибухотехніки на місці події вилучили фрагменти гранати Ф1. Група молодиків відразу розбіглася.
Поліція провела ретельний огляд місця події та поспілкувалася із можливими свідками і очевидцями. Встановлюються анкетні дані всіх учасників та обставини конфлікту.
Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 15 квітня о 00:40 у чергову частину надійшла інформація про вибух на пр. Перемоги, 93 біля будівлі “Київенерго”. Поліцейські виїхали на виклик і встановили: внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад. За попередніми висновками вибухотехніків, зловмисник міг використати гранату.