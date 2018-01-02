У Києві під час руху загорівся тролейбус із пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві блія метро Лісова загорівся тролейбус із пасажирами, передає УНН із посиланням на повідомлення спільноти dtp.kiev.ua.
У повідомленні зазначено, що водій зупинив транспортний засіб і вивів пасажирів на вулицю.
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Гасити палаючий тролейбус до приїзду співробітників ДСНС йому допомагали автомобілісти, які стали очевидцями події.
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Попередньо, за даними спільноти, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.