У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС: порушення виявили в паливі МОТТО і SUNOIL

У дослідженні взяли участь 7 АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Проби дизпалива і бензину "А-95" брали фахівці компанії SGS - світового лідера в сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань і сертифікації. Аналіз проб провела лабораторія "Інспекторат Україна" - підрозділ міжнародного Bureau Veritas, член Міжнародної федерації незалежних інспекційних агентств (IFIA).

Як повідомив виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації Олег Цільвік, проблеми з якістю палива зафіксовані у двох з семи АЗС: MOTTO і SUNOIL. Зокрема, вміст сірки в бензині MOTTO в 2 рази перевищує норму (10 мг на літр), на SUNOIL - на 20%. Кількість сірки в ДП MOTTO в 30 разів перевищує норму, в SUNOIL - в 15%. Вміст кисню при нормі до 2,7% в МОТТО - 12,7%, в SUNOIL - 6,24%. У паливі МОТТО також виявлено 1,44% вмісту бензолу при нормі до 1%. Обидві мережі також допустили порушення по одиницях октанового числа: під виглядом бензину марки 95 МОТТО продають бензин 92, SUNOIL - 93,9.

"Це суттєві порушення, які знижують якісні характеристики нафтопродуктів. Особливо в ситуації з МОТТО, коли кількість метанолу у них 16,5% при тому, що в паспортах сучасних автомобілів зазначено: вміст спирту не може перевищувати 10%. В іншому випадку виробник має право зняти авто з гарантійних зобов'язань", - сказав Олег Цільвік.

Згідно з дослідженням, зразки палива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 і WOG відповідають усім стандартам якості. У жодному зразку не виявлено заборонених добавок.

"Була інформація в ЗМІ про вміст в окремих продавців монометиланіліну. Ні в одному з семи зразків, навіть у сфальсифікованих нафтопродуктах, ми таку присадку не знайшли. На мій погляд, ця була маніпуляція", - додав Олег Цільвік.

За словами головного редактора журналу "НафтоРинок" Олександра Сіренка, останніми місяцями в зв'язку з високою конкуренцією на ринку різко зросла кількість медійних атак. Одну з таких кампаній проти БРСМ веде Консалтингова група "А-95" і її засновник Сергій Куюн.

"Це не перша їхня акція, яка має замовний характер. Потрібно просто згадати 2013 рік, коли працював Курченко: він був хорошим, а ворогом нації - група "Приват" - "Укрнафта" і "Укртатнафта". У 2017 році під удар цієї брудної кампанії потрапила "Трейд Коммодіті". Зараз ми бачимо атаку на БРСМ й інших. У квітні шановний експерт, який повинен бути заряджений цифрами, зарядився чимось іншим і всім розповідав про колапс на ринку дизпалива і зрідженого газу в травні. Я не бачу дефіциту цих продуктів. Ці речі відбувалися синхронно з російськими ЗМІ. Потрібно проаналізувати, чим він займається і кого обслуговує", - сказав Олександр Сіренко.

Як раніше повідомляли ЗМІ, найбільшими спонсорами Консалтингової групи "А-95" і особисто Сергія Куюна є Нафтогазова асоціація України та концерн "Галнафтогаз", якому належить мережа ОККО.