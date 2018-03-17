У Києві патрульний поліцейський наживався на п'яних водіях
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Столична прокуратура разом із поліцейськими затримала патрульного, який наживався на водіях напідпитку, передає УНН з посиланням на Прокуратуру міста Києва.
“Прокуратурою міста Києва спільно з КМУ Департаментом внутрішньої безпеки НПУ затримано 35-річного інспектора патрульної поліції м. Києва під час одержання неправомірної вигоди”, — сказано у повідомленні.
Правоохоронці установили, що цей поліцейський після оформлення адмінпротоколів щодо водіїв, які керували авто у нетверезому стані, пропонував правопорушникам за гроші закрити матеріали справ або сприяти їх “лояльному” розгляду у суді.
Жертвами поліцейського ставали насамперед іноземці або громадяни з низьким соціальним статусом. Патрульний вимагав у своїх жертв винагороду у розмірі від 500 гривень до 3,5 тисяч гривень.
“Поліцейського затримали одразу після одержання ним чергового хабара”, — уточнили в прокуратурі.
Правоохоронці готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу для хабарника.
Нагадаємо, у Львові на хабарі затримали керівника райадміністрації.