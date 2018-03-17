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У Києві патрульний поліцейський наживався на п'яних водіях

У Києві патрульний поліцейський наживався на п'яних водіях

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Столична прокуратура разом із поліцейськими затримала патрульного, який наживався на водіях напідпитку, передає УНН з посиланням на Прокуратуру міста Києва.

“Прокуратурою міста Києва спільно з КМУ Департаментом внутрішньої безпеки НПУ затримано 35-річного інспектора патрульної поліції м. Києва під час одержання неправомірної вигоди”, — сказано у повідомленні.

Правоохоронці установили, що цей поліцейський після оформлення адмінпротоколів щодо водіїв, які керували авто у нетверезому стані, пропонував правопорушникам за гроші закрити матеріали справ або сприяти їх “лояльному” розгляду у суді.

Жертвами поліцейського ставали насамперед іноземці або громадяни з низьким соціальним статусом. Патрульний вимагав у своїх жертв винагороду у розмірі від 500 гривень до 3,5 тисяч гривень.

“Поліцейського затримали одразу після одержання ним чергового хабара”, — уточнили в прокуратурі.

Правоохоронці готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу для хабарника.

Нагадаємо, у Львові на хабарі затримали керівника райадміністрації.

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