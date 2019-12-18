У Києві невідомий вбив чоловіка та відрізав фалангу пальця жінці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У столиці невідомий вбив чоловіка, а також побив жінку та відрізав їй частину пальця аби зняти каблучку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У недобудові на провулку Лабораторному поліція виявила тіло безхатченка – чоловіка, віком близько 50 років. Поряд з ним була жінка (1967 року народження) з травмами, які, як пояснила сама потерпіла, їй завдав невідомий чоловік. Вона розповіла, що загиблий Микола та ще один чоловік розпивали спиртні напої у недобудові. Коли вони з Миколою залишилися вдвох, то до них підійшов невідомий чоловік.
За словами потерпілої, невідомий відразу почав бити її і вона втратила свідомість, що відбулося далі між Миколою та нападником їй невідомо. Коли жінка прийшла до тями, то зрозуміла, що її знайомий мертвий, а нападник зірвав з неї сережки та відрізав фалангу пальця лівої руки для того аби зняти каблучку.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство) та ст. 187 КК України (розбій).
Як повідомлялося раніше, у Києві під час бійки вбили 22-річного жителя Рівного.