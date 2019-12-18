В Киеве неизвестный убил мужчину и отрезал фалангу пальца женщине

В недострое в переулке Лабораторный полиция обнаружила тело бездомного - мужчины в возрасте около 50 лет. Рядом с ним была женщина (1967 года рождения) с травмами, которые, как пояснила сама потерпевшая, ей нанес неизвестный мужчина. Она рассказала, что погибший Николай и еще один мужчина распивали спиртные напитки в недострое. Когда они с Николаем остались вдвоем, то к ним подошел неизвестный мужчина.

По словам потерпевшей, неизвестный сразу начал бить ее и она потеряла сознание, что произошло дальше между Николаем и нападающим ей неизвестно. Когда женщина пришла в себя, то поняла, что ее знакомый мертв, а нападающий сорвал с нее серьги и отрезал фалангу пальца левой руки для того, чтобы снять кольцо.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве во время драки убили 22-летнего жителя Ровно.