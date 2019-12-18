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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 44883 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 136970 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 141577 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Киеве неизвестный убил мужчину и отрезал фалангу пальца женщине

В Киеве неизвестный убил мужчину и отрезал фалангу пальца женщине

Киев  •  УНН

 • 24682 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В столице неизвестный убил мужчину, а также избил женщину и отрезал ей часть пальца чтобы снять кольцо. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

В недострое в переулке Лабораторный полиция обнаружила тело бездомного - мужчины в возрасте около 50 лет. Рядом с ним была женщина (1967 года рождения) с травмами, которые, как пояснила сама потерпевшая, ей нанес неизвестный мужчина. Она рассказала, что погибший Николай и еще один мужчина распивали спиртные напитки в недострое. Когда они с Николаем остались вдвоем, то к ним подошел неизвестный мужчина.

По словам потерпевшей, неизвестный сразу начал бить ее и она потеряла сознание, что произошло дальше между Николаем и нападающим ей неизвестно. Когда женщина пришла в себя, то поняла, что ее знакомый мертв, а нападающий сорвал с нее серьги и отрезал фалангу пальца левой руки для того, чтобы снять кольцо.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве во время драки убили 22-летнего жителя Ровно.

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