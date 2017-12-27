У Києві найбільше подорожчали яйця та молоко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У листопаді продукти у Києві подорожчали на 0,4%. Про свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
“На споживчому ринку столиці у листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше подорожчали яйця — на 8,4%, молоко — на 4,5%, олія — на 3,2%, масло — на 2,1%, хліб — на 1,9%.
Водночас деякі продукти навпаки подешевшали, зокрема цукор — на 6,7%, фрукти — на 3%, риба та продукти з риби — на 1,8%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%.
Крім того, зросли й тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1%. Підвищення спричинено здорожчанням тарифів на утримання та ремонт житла на 1,4%.
Подорожчав у Києві і транспорт. Зростання склало у цілому 1,4%, що, в основному, спричинено підвищенням вартості палива та мастил на 3,2%.
Зв’язок також почав обходитись киянам дорожче на 0,8%, зокрема тому, що послуги мобільного зв’язку у листопаді подорожчали на 2,2%.
Нагадаємо, на початку 2018 року ціни зростуть майже на всі продукти приблизно на 4%.