У Києві на збуті метадону затримано групу з 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №2 працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві спільно зі слідчими СВ Дарницького управління поліції викрито групу осіб, які упродовж тривалого часу займалися збутом наркотичного засобу – метадон на території Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на київську прокуратуру.
За результатами проведення низки слідчих дій та кількох етапів оперативних закупок в порядку ст. 208 КПК України затримано п’ятьох осіб (двох чоловіків та трьох жінок), які займалися наркозбутом.
Місцезнаходження ще двох осіб наразі встановлюється.
Під час обшуків у фігурантів вилучено пакети та згортки з порошкоподібною речовиною. Крім того, задокументовано факт збуту зловмисниками наркотичних засобів через “закладки”.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення усім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, співробітники СБУ викрили на Полтавщині нарколабораторію і вилучили рекордну в Україні партію метадону.