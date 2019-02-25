У Києві на збуті метадону затримано групу з 5 осіб

КИЇВ. 25 лютого. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №2 працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві спільно зі слідчими СВ Дарницького управління поліції викрито групу осіб, які упродовж тривалого часу займалися збутом наркотичного засобу – метадон на території Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на київську прокуратуру.