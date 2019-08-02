У Києві на вулиці патрульні ловили поні, якого загубив хазяїн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У четвер київські патрульні помітили на дорозі поні, який бігав поміж автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Інспектори швидко зігнали його на тротуар та спершу заспокоїли, а потім зловили.
Поні відвели у безпечне місце – до найближчого відділку поліції, звідки його і забрав його власник.
Нагадаємо, впродовж 2018 та з початку 2019 років у Київському зоопарку народилось 46 тварин, з них найбільше хамелеонів, василісків та амадінів зебрових. Про це повідомили в адміністрації Київського зоологічного парку.