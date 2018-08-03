У Києві на вихідних утримуватиметься високий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На вихідних, 4-5 серпня, у столиці переважатиме високий рівень пожежної небезпеки. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Як повідомили синоптики, 4 серпня у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 18-20°, удень – близько 30°.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цьогоріч обсяги лісових пожеж в Україні зросли на 80%
Як повідомляв УНН, з 4 по 6 серпня в Україні оголошено штормове попередження через надзвичайну пожежну небезпеку.