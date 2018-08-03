В Киеве на выходных будет удерживаться высокий уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На выходных, 4-5 августа, в столице будет преобладать высокий уровень пожарной опасности. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
Как сообщили синоптики, 4 августа в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 18-20°, днем - около 30°.
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Как сообщал УНН, с 4 по 6 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.