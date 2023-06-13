У Києві на мосту Патона водоспадом потекла вода: КМДА назвала причину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Києві через гідравлічні випробування тепломагістралей сталось пошкодження мережі під постом Патона, повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
Як вказано, сьогодні о 13:30 під час гідравлічних випробувань тепломережі, яка забезпечує теплом райони Русанівки і Березняків, "було виявлено пошкодження під мостом Патона". Однак, аварійна бригада «Київтеплоенерго» швидко зреагувала на ситуацію та успішно локалізувала місце витоку.
Наразі триває підготовка до проведення ремонтних робіт, використовуючи верхолазів для доступу до ушкодженого місця.
Доповнення
Такі гідравлічні випробування тепломереж є необхідною процедурою для підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону. Вони дозволяють виявити потенційні проблеми та зменшити ризик аварійних ситуацій під час опалювального періоду, вказали у КМДА.