В Киеве на мосту Патона водопадом потекла вода: КГГА назвала причину

Детали

Как указано, сегодня в 13:30 во время гидравлических испытаний теплосети, которая обеспечивает теплом районы Русановки и Березняков, "было обнаружено повреждение под мостом Патона". Однако, аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» быстро среагировала на ситуацию и успешно локализовала место утечки.

Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, используя верхолазов для доступа к поврежденному месту.

Дополнение

Такие гидравлические испытания теплосетей являются необходимой процедурой для подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону. Они позволяют выявить потенциальные проблемы и уменьшить риск аварийных ситуаций во время отопительного периода, указали в КГГА.