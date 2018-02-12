У Києві на будівництві стався обвал, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Києві на вулиці Фрунзе стався обвал на будівництві, в результаті чого загинув чоловік. Про це УНН повідомили у Київській службі порятунку.
“Так, наші люди туди їздили, стався обвал. Подробиць і докладних причин обвалу немає. Одна людина загинула”, — повідомили у службі.
Нагадаємо, 2 лютого у Львові на вул. Балковій, 10 під час проведення земляних робіт стався обвал траншеї. Внаслідок події загинув чоловік, 1966 року народження, житель с.Волиця Жовківського району.