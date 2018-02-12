У Києві майже 26 тисяч осіб захворіли на грип і ГРВІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Станом на сьогодні у Києві на грип та ГРВІ захворіли 25 тисяч 831 особа. Про це на брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, передає УНН.
“Більше 25 тисяч захворілих, 25 831 осіб. З них біля 70% — діти, серед школярів захворюваність зросла”, — повідомила Гінзбург.
Також Гінзбург повідомила, що на даний момент у медичних закладах через хворобу знаходяться 11 людей, серед них 2 дітей.
На даний момент захворюваність в Києві нижче за епідеміологічний поріг на 15%.
Нагадаємо, станом на ранок 12 лютого у Києві на карантин через грип та ГРВІ закриті 119 шкіл.