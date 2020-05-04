У Києві комунальники працюють в посиленому режимі через зливу

“Гідрослужба КК "Київавтодор" працює в посиленому режимі. Про це повідомили у комунальній корпорації. Біля проблемних ділянок, де ймовірні підтоплення, заздалегідь, ще до початку зливи, почала чергувати спецтехніка. Зокрема, біля станції метро "Дорогожичі" та поблизу станції метро "Лівобережна", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що напередодні працівники очищали зливостоки від бруду.

“Дорожники і зараз продовжують таку роботу, адже шквальний вітер зриває листя, яке разом із сміттям закриває решітки зливостоків”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, завтра по всій території України прогнозуються дощі та грози.