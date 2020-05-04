В Киеве коммунальщики работают в усиленном режиме из-за ливня

"Гидрослужба КК "Киевавтодор" работает в усиленном режиме. Об этом сообщили в коммунальной корпорации. У проблемных участков, где вероятны подтопления, заранее, еще до начала ливня, начала дежурить спецтехника. В частности, возле станции метро "Дорогожичи" и возле станции метро "Левобережная", - говорится в сообщении.

Указано, что накануне работники очищали стоки от грязи.

"Дорожники и сейчас продолжают такую работу, ведь шквальный ветер срывает листья, вместе с мусором закрывает решетки водостоков", - указано в сообщении.

Напомним, завтра по всей территории Украины прогнозируются дожди и грозы.