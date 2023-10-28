У Києві кількість жертв буревію зросла до двох
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві негода забрала життя вже двох людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
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"... внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло 2 чоловіків. А в Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку", - повідомив Клименко у Telegram.
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Як повідомляв УНН, через негоду в Києві дерево впало і смертельно травмувало чоловіка. Відомо, що ще одна жінка отримала травму хребта.