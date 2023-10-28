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Смертельний буревій у Києві: загинув чоловік, жінка отримала травму хребта

Київ • УНН

 • 773218 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Через негоду в Києві дерево впало і смертельно травмувало чоловіка. Відомо, що ще одна жінка отримала травму хребта, передає УНН із посиланням на КМДА.

Смертельний буревій у Києві: загинув чоловік, жінка отримала травму хребта

Деталі

За даними КМДА, наразі в місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду:

- у Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.

- у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

- на просп. Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Додамо

Оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» чергують цілодобово.

За інформацією Українського гідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c.

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