Смертельный ураган в Киеве: погиб мужчина, женщина получила травму позвоночника
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за непогоды в Киеве дерево упало и смертельно травмировало мужчину. Известно, что еще одна женщина получила травму позвоночника, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По данным КГГА, сейчас в городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды:
- в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.
- в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
- на просп. Берестейском на машину упало дерево. Человек, который находился в транспортном средстве, от госпитализации отказался.
Добавим
Оперативные подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) «Киевская служба спасения» дежурят круглосуточно.
По информации Украинского гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве сильный ветер валит деревья и сдувает крыши