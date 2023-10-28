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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Смертельный ураган в Киеве: погиб мужчина, женщина получила травму позвоночника

Киев • УНН

 • 773218 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Из-за непогоды в Киеве дерево упало и смертельно травмировало мужчину. Известно, что еще одна женщина получила травму позвоночника, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Смертельный ураган в Киеве: погиб мужчина, женщина получила травму позвоночника

Детали

По данным КГГА, сейчас в городе зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды:

- в Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина скончался.

- в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

- на просп. Берестейском на машину упало дерево. Человек, который находился в транспортном средстве, от госпитализации отказался.

Добавим

Оперативные подразделения коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) «Киевская служба спасения» дежурят круглосуточно.

По информации Украинского гидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c.

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