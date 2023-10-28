В Киеве количество жертв урагана возросло до двух

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"... в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли 2 мужчин. А в Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину", - сообщил Клименко в Telegram.

Ранее

Как сообщал УНН, из-за непогоды в Киеве дерево упало и смертельно травмировало мужчину. Известно, что еще одна женщина получила травму позвоночника.