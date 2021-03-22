У Києві хворіють на COVID-19 близько 48 тис. людей: за добу понад 300 інфікованих, 20 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві на сьогодні нараховується близько 48 тис. активних хворих на COVID-19, за добу додалося ще 349 інфікованих, 20 людей померли. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані мера Києва Віталія Кличка та дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу.
Цитата:
"Плюс 349 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 152 986). Плюс 20 летальних випадків від вірусу (загалом 3082)", - повідомив Кличко.
Деталі
За добу захворіли:
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- 199 жінок віком від 19 до 90 років
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- 131 чоловік віком від 18 до 83 років
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- 12 дівчаток від 5 до 17 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років
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У столиці за добу ще 42 госпіталізованих пацієнти. Ще 492 подолали коронавірус (загалом 101 944).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (119), Шевченківському (50) та в Оболонському (41).
За даними з карти РНБО щодо поширення коронавірусу, хворіють у столиці наразі 47 960 осіб, за добу кількість активних хворих знизилася на 163 особи.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,554 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 21 березня, - 7,9 тисячі, що менше, ніж днем раніше, однак зниження показника традиційне для вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу 3 тисячі. Хворіють на сьогодні 263 316 осіб (+4 743 за добу).