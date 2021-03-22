В Киеве болеют COVID-19 около 48 тыс. человек: за сутки более 300 инфицированных, 20 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве на сегодня насчитывается около 48 тыс. активных больных COVID-19, за сутки добавилось еще 349 инфицированных, 20 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко и данные с карты СНБО по распространению коронавируса.
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"Плюс 349 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 152 986). Плюс 20 летальных случаев от вируса (всего 3082)", - сообщил Кличко.
Детали
За сутки заболели:
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- 199 женщин в возрасте от 19 до 90 лет
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- 131 человек в возрасте от 18 до 83 лет
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- 12 девочек от 5 до 17 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет
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В столице за сутки еще 42 госпитализированных пациентов. Еще 492 преодолели коронавирус (всего 101 944).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (119), Шевченковском (50) и в Оболонском (41).
По данным с карты СНБО по распространению коронавируса, болеют в столице на сегодня 47 960 человек, за сутки количество активных больных снизилось на 163 человека.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,554 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 21 марта, - 7,9 тысячи, что меньше, чем днем ранее, однако снижение показателя традиционно для выходных. При этом количество госпитализированных за сутки 3 000. Болеют на сегодня 263 316 человек (+4 743 за сутки).