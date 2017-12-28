У Києві грабіжник з ножем напав на жінку-продавця в магазині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У столиці навулиці Мукачевській у одному з магазинів грабіжник з ножем напав на жінку-продавця. Внаслідок інциденту жінка отримала численні травми, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“Жорстокий напад на продуктовий магазин стався 27.12.2017 близько 18:30 на вулиці Мукачевській, 5А. За попередньою інформацією, чоловік близько 40-45 років, напав з ножем на жінку-продавчиню, наніс велику кількість ударів руками і ножем”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що жінка захищалась від нападника, але відсіч дати не змогла. ЇЇ у терміновому порядку, з численними травмами госпіталізували до лікарні.
Сам же чоловік після нападу забрав грошову виручку і втік.
На місці інциденту працювала слідчо-оперативна група та криміналісти.
Як повідомляв УНН, у Нацполіції назвали кількість зареєстрованих правопорушень цього року.