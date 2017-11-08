У Києві сталась пожежа у 16-поверховому житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Дарницькому районі Києва горіла квартира на 14 поверху житлового будинку, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у м. Києві.
Сьогодні, 8 листопада, виникла пожежа у квартирі 16-поверхового житлового будинку на вулиці Ревуцького у Дарницькому районі Києва.
"На місце події виїхали рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання виникло на балконі однієї із квартир на 14 поверсі", - повідомила прес-служба.
Повідомляється, що вже через півгодини пожежа була ліквідована.
За інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
"На місці пожежі працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 25 осіб особового складу", - повідомили у прес-службі.
Зазначається, що причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.
Як повідомляв УНН, рятувальники загасили пожежу в ресторані на вулиці Жилянській.