В Киеве произошел пожар в 16-этажном жилом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Дарницком районе Киева горела квартира на 14 этажа жилого дома, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в г.Киеве.
Сегодня, 8 ноября, возник пожар в квартире 16-этажного жилого дома на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.
"На место происшествия выехали спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание возникло на балконе одной из квартир на 14 этаже", - сообщила пресс-служба.
Сообщается, что уже через полчаса пожар был ликвидирован.
По информации, в результате инцидента никто не пострадал.
"На месте пожара работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 25 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что причина пожара и ущерб устанавливаются.
Как сообщал УНН, спасатели потушили пожар в ресторане на улице Жилянской.