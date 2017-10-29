У Києві чоловік викинувся з вікна шостого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Оболонському районі Києва чоловік вистрибнув з вікна шостого поверху, внаслідок чого загинув, передає УНН з посиланням на повідомлення dtp.kiev.ua.
"Із 6 поверху 5 під‘їзду вистрибнула людина, отримавши травми не сумісні с життям", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ресурсу, трагедія сталася на столичній Оболоні на вулиці Рокосовського, 2б.
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Поки що причини цього вчинку чоловіка не відомі.