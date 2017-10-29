У Києві чоловік викинувся з вікна шостого поверху

"Із 6 поверху 5 під‘їзду вистрибнула людина, отримавши травми не сумісні с життям", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ресурсу, трагедія сталася на столичній Оболоні на вулиці Рокосовського, 2б.

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Поки що причини цього вчинку чоловіка не відомі.