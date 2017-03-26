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У Києві чоловік намагався підірвати газову заправку

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора ввечері в Києві на проспекті Перемоги чоловік намагався підірвати не до кінця встановлену газову заправку, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.

“На проспекті Перемоги, 9, біля кафе Мама Мія, невідомий чоловік намагався підірвати недовстановлену газову заправку: кинув предмет, схожий на „коктейль Молотова“”, — йдеться в повідомленні.

Інцидент обійшовся без постраждалих. Чоловік зник у невідомому напрямку.

Українські Національні Новини

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