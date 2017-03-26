У Києві чоловік намагався підірвати газову заправку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора ввечері в Києві на проспекті Перемоги чоловік намагався підірвати не до кінця встановлену газову заправку, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“На проспекті Перемоги, 9, біля кафе Мама Мія, невідомий чоловік намагався підірвати недовстановлену газову заправку: кинув предмет, схожий на „коктейль Молотова“”, — йдеться в повідомленні.
Інцидент обійшовся без постраждалих. Чоловік зник у невідомому напрямку.