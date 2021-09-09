У Києві через ремонтні роботи перекриють вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Із 09:30 до 22:00 9 вересня на частині вул. Автозаводської у Києві перекриють рух транспорту. Про це інформує КК “Київавтодор”, пише УНН.
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Зазначають, що на вулиці Автозаводській завершується середній ремонт. Упродовж 9 вересня влаштовуватимуть верхній шар покриття. Працюватимуть на ділянці від вул. Дубовицької до вул. Пріорської, а також на вул. Пріорській.
Під час робіт рух на частині вул. Автозаводської (у напрямку вул. Скляренка) буде перекрито. Також буде перекрито виїзд із вул. Пріорської.
Об’їхати ділянку, на якій триває ремонт, можна через вул. Вишгородську.
Нагадаємо
До 10 вересня на вулиці Народного Ополчення у Києві частково обмежено рух транспорту.