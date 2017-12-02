У Києві через мокрий сніг утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві утворилися значні затори через негоду, передає УНН з посиланням на Google Maps.
Затори спостерігаються на Набережному шосе, бульварах Дружби народів, Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулицях Велика Васильківська, Басейна, Жилянська, Михайла Грушевського.
Також затори утворилися на мосту Метро та Броварському проспекті до станції метро “Лівобережна”. Рух значно ускладнений і на Південному мосту у напрямку центру.
Зазначимо, за даними Google Maps, у Києві сталось близько 20 ДТП.
Як повідомляв УНН, у Києві із 2 до 4 грудня рух транспорту Володимирським узвозом і Південним мостом частково обмежать.