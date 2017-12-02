В Киеве из-за мокрого снега образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве образовались большие пробки из-за непогоды, передает УНН со ссылкой на Google Maps.
Пробки наблюдаются на Набережном шоссе, бульварах Дружбы народов, Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицах Большая Васильковская, Бассейная, Жилянская, Михаила Грушевского.
Также пробки образовались на мосту Метро и Броварском проспекте до станции метро "Левобережная". Движение значительно затруднено и на Южном мосту в направлении центра.
Отметим, по данным Google Maps, в Киеве произошло около 20 ДТП.
Как сообщал УНН, в Киеве с 2 по 4 декабря движение транспорта Владимирским спуском и Южным мостом частично ограничат.