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У Києві частково обмежать рух Південним мостом через ремонт

У Києві частково обмежать рух Південним мостом через ремонт

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході в напрямку із проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Обмеження діятиме:

• 13 березня з 15:00 до 20:00;
• з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня;
• з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня.

У напрямку руху з Наддніпрянського шосе на просп. М. Бажана – з 21:00 13 березня до 7:00 14 березня.

Нагадаємо, вчора у Києві частково обмежили рух Північним (Московським) мостом.

Українські Національні Новини

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