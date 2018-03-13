У Києві частково обмежать рух Південним мостом через ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході в напрямку із проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Обмеження діятиме:
• 13 березня з 15:00 до 20:00;
• з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня;
• з 21:00 15 березня до 7:00 16 березня.
У напрямку руху з Наддніпрянського шосе на просп. М. Бажана – з 21:00 13 березня до 7:00 14 березня.
Нагадаємо, вчора у Києві частково обмежили рух Північним (Московським) мостом.