У Києві бійці АТО вимагають від суду не позбавляти їх житла - ЗМІ

Біля стін будівлі зібралися військові, які представляють підрозділи АТО і люди, які вклали свої гроші у будівництво будинку. В руках у мітингувальників плакати з гаслами "Суддя! Віднови законне будівництво","Депутат! Не тисни на суд" і “Активістам-здирникам грошей не дамо”.

За словами учасників акції, на її проведення їх спонукав розгляд у суді питань про відновлення документів, необхідних для продовження будівництва. Вони розповідають, що житловий комплекс “Покрова” почали будувати 2016 року на землях підрозділу Міноборони, але вже через рік роботи зупинили. Причиною стало скасування одного з ключових документів — містобудівних умов і обмежень — як кажуть військові, з надуманих причин. Суд помилково вважав, що документ, який діє до закінчення будівництва, насправді повинен бути дійсним не менше 2 років. В результаті документ був анульований, а слідом анулювали і виданий державою дозвіл на будівництво.

Звинувачують у такому розвитку подій активного борця з київськими будівництвами Марка Зельдіча, якого вони називають не інакше як здирником, що діє під прикриттям депутатів Верховної Ради. Торік телеканал ZiK оприлюднив запис телефонної розмови Зельдіча, в якому той вимагав у невідомого мільйон гривень за вирішення проблеми.

Учасники акції зазначають, що за домовленістю із забудовником 10% квартир в новому будинку призначені для військовослужбовців, зокрема тих, які брали участь у бойових діях на Донбасі. Крім того, страждають і звичайні люди, які купили квартири у споруджуваному будинку.