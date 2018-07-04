В Киеве бойцы АТО требуют от суда не лишать их жилья - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Под Киевским апелляционным административным судом проходит акция военнослужащих, которые требуют продолжить строительство жилого комплекса "Покрова" на Сечевых Стрельцов, 59, передает УНН со ссылкой на Gazeta.ua.
Возле стен здания собрались военные, представляющие подразделения АТО и люди, вложившие свои деньги в строительство дома. В руках у митингующих плакаты с лозунгами "Судья! Обнови законное строительство", "Депутат! Не дави на суд" и "Активистам-вымогателям денег не дадим".
По словам участников акции, на ее проведение их побудило рассмотрение в суде вопросов о восстановлении документов, необходимых для продолжения строительства. Они рассказывают, что жилой комплекс "Покрова" начали строить в 2016 году на землях подразделения Минобороны, но уже через год работы остановили. Причиной стала отмена одного из ключевых документов - градостроительных условий и ограничений - как говорят военные, по надуманным причинам. Суд ошибочно считал, что документ, который действует до окончания строительства, на самом деле должен быть действительным не менее 2 лет. В результате документ был аннулирован, а следом аннулировали и выданное государством разрешение на строительство.
Обвиняют в таком развитии событий активного борца с киевскими стройками Марка Зельдича, которого они называют не иначе как вымогателем, действующим под прикрытием депутатов Верховной Рады. В прошлом году телеканал ZiK обнародовал запись телефонного разговора Зельдича, в котором тот требовал у неизвестного миллион гривен за решение проблемы.
Участники акции отмечают, что по договоренности с застройщиком 10% квартир в новом доме предназначены для военнослужащих, в том числе тех, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Кроме того, страдают и обычные люди, которые купили квартиры в строящемся доме.