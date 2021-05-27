У Києві біля ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу та затопило дорогу

Деталі

Зазначається, що прорив водопроводу стався на вулиці Антоновича, 176.

“Рух перекрито. Відповідні служби повідомили, на місці працюють патрульні”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Комунальному підприємстві “Київтеплоенерго”, в ході гідравлічних випробувань сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води на проїжджу частину. Наразі тривають ремонтні роботи, які планують завершити до кінця доби.

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

На час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежений. Об‘їзд здійснюється провулком Руслана Лужевського , вулицею Антоновича та на розворот на вулицю Велика Васильківська.



Нагадаємо

13 січня 2020 року по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі, стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza.

Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.