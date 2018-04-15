У Києві біля будівлі "Київенерго" прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Вибух прогримів біля будівлі енергогенеруючої компанії “Київенерго” в Святошинському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію у місті Києві.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, пошкоджено фасад та вікна будівлі, також вибиті двоє дверей. На місці події працюють правоохоронці і вибухотехніки. Інформація про вибух за адресою: проспект Перемоги, 93, надійшла в чергову частину о 00:40. За попередніми даними, невідомий міг застосувати гранату.
Оперативники розшукують причетних до вибуху осіб. Після проведення першочергової перевірки буде визначена правова кваліфікація події.
Як повідомляв УНН, будівлю “Київміськбуду” обстріляли з гранатомету.