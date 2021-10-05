У Києві завтра масштабне перекриття руху: через приїзд лідерів кількох країн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У столиці через заходи, присвячені роковинам трагедії Бабиного Яру, тимчасово обмежать рух транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Управління державної охорони України.
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“6 жовтня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві пройдуть жалобні заходи, участь в яких візьмуть іноземні гості... У зв’язку із цим у столиці заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Шевченківського, Дарницького і Солом’янського районів”, — ідеться у повідомленні.
Додамо
Повідомляють, що столицю відвідають такі іноземні гості: президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова Парламенту Грузії Каха Кучава, маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький, спікер шведського Риксдагу Андреас Норлен.
Нагадаємо
У неділю, 3 жовтня, у Києві відбувся Марш пам’яті жертв Бабиного Яру.