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У Китаї заявили, що тарифна політика США може привести до глобальної торговельної війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Введення мит з боку США на ряд товарів, що імпортуються може призвести до початку торгової війни світового масштабу. Про це в середу пише газета China Daily, цитуючи думку китайських експертів, передає УНН.

“Позиція США несприятлива для самих Штатів. В кінцевому підсумку від неї постраждають сам американський бізнес і споживачі на внутрішньому ринку країни, — наводить газета слова співробітника інституту світової економіки і політики при Академії суспільних наук КНР Лю Сяна. — З огляду на кількість торговельних суперечок, в разі недосягнення компромісу під загрозу буде поставлена вся система світової торгівлі”.

“Дуже шкода, що американський уряд пішов проти своїх зобов’язань перед СОТ, в результаті чого загрожує всій світовій торгівлі”, — наводить видання слова члена Асоціації міжнародної торгівлі КНР Лі Юна. Експерт також зазначив, що дії Сполучених Штатів “викликають невдоволення і гнів людей по всьому світу”. “Кожна країна прагне розвивати свою економіку, проте ця мета не повинна досягатися за рахунок руйнування світового порядку і обмеження інтересів інших учасників світової економічної системи”.

Побоювання з приводу глобального масштабу торгових суперечностей висловлюють і представники Сполучених Штатів. У понеділок Торгова палата США оприлюднила дослідження, в якому зазначається, що “тарифи Вашингтона на імпорт представляють серйозну загрозу, яка в майбутньому здатна спровокувати глобальну торговельну війну”. “Введення мит на імпорт сталі та алюмінію з Китаю, а також ймовірність майбутнього застосування тарифів на ввезення автомобілів і автозапчастин підштовхнули країну до межі торговельної війни”, — йдеться в доповіді відомства.

Як повідомляв УНН, в Конгрес можуть внести законопроект, що дозволяє США відмовитися від норм СОТ.

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